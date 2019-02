Wezwał karetkę do chorego ojca. Stanął za to przed sądem

Władysław Janta ze Strzelec Opolskich musiał udowadniać przed sądem, że nie złamał prawa, wzywając karetkę pogotowia do swojego 97-letniego ojca. Pogotowie chciało, by zapłacił grzywnę w wysokości 1,5 tys. zł.

- Tego dnia pojechałem po wyniki badań ojca. Kiedy wróciłem do domu, leżał na ziemi. Od mamy dowiedziałem się, że spadł z fotela. Podniosłem go, był przytomny, ale momentami nie było z nim kontaktu. Zadzwoniłem na pogotowie – opowiada Janta.

Zemsta za skargę?

97-letni mężczyzna został zabrany do szpitala, gdzie zmarł. Kilka tygodni po śmierci ojca pan Władysław dostał wezwanie na policję. Okazało się, że pogotowie obwinia go o bezpodstawne wezwanie karetki. Mężczyźnie groziła grzywna w wysokości 1,5 tys. zł.

Wszystko dlatego, że Władysław Janta na początku 2018 r. napisał do rzecznika praw pacjenta skargę na lekarkę z przychodni za to, że odmówiła przyjazdu do chorego ojca pana Władysława. Rzecznik uznał skargę za zasadną i skierował sprawę do sądu lekarskiego.