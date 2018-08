Weto prezydenta Andrzeja Dudy już jutro. Chodzi o zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego

Andrzej Duda ma zawetować ustawę o ordynacji do PE i dokument trafi do kosza. Prezydent przekazał już informację PiS, co nie spodobało się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Weto ma zostać ogłoszone 16 sierpnia, tuż przed wylotem Dudy do Australii.

Andrzej Duda przekazał już swoją decyzję PiS (PAP)

Andrzej Duda od dłuższego czasu deklaruje, że "mocno skłania się w kierunku zablokowania" zmian w ordynacji wyborczej do europarlamentu. Ceną ma być poparcie ruchu Kukiz’15 w drugiej turze następnych wyborów prezydenckich. Wiadomo, że zapowiedź weta nie spodobała się prezesowi PiS, który miał się "obrazić" na prezydenta.

Wirtualna Polska już wcześniej informowała o możliwym wecie prezydenta. Według Michała Wróblewskiego, "Andrzej Duda odkłada długopis, bo mruga do centrum". Okazuje się, że prezydent ma zawetować ustawę już 16 sierpnia, tuż przed wylotem głowy państwa do Australii. Władze PiS zostały już o o tym poinformowane przez współpracowników prezydenta - podał Onet.

Duda użyje weta. Ochłodzenie relacji z PiS

"Zapewne nastąpi jakieś krótkotrwałe ochłodzenia relacji z prezydentem, ale już do tego chyba się w jakiś sposób się przyzwyczailiśmy" - mówi portalowi jeden z wpływowych polityków PiS.

Prezydentowi nie podobają się zmiany zaproponowane przez PiS, bo realnie podniosą próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego do poziomu co najmniej 11-12 procent. Andrzej Duda powołuje się przy tym na ekspertyzy opublikowane przez portal 300polityka. Zgodnie z nimi efektywny próg wyborczy w poszczególnych okręgach w nowej ordynacji wahałby się w przedziale od 11,3 proc. do 20,8 proc, a tzw. próg nadziei - w przedziale od 8,3 proc. do 16,6 proc. To oznaczałoby duże ograniczenia dla mniejszych graczy, na czym skorzystałby PO-PiS, "betonując" de facto wybory.

Według opinii senackiego Biura Legislacyjnego, zaproponowany w nowelizacji PiS podział na okręgi wyborcze spowoduje, że „Polska będzie jedynym w Unii Europejskiej krajem, w którym efektywny próg wyborczy przekracza i to ponad 3-krotnie, unijne maksimum 5 proc.”.

