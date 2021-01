Weto Andrzeja Dudy. Komentarz Jacka Ozdoby

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o działach administracji rządowej. Uznał, że leśnictwo powinno pozostać pod jurysdykcją resortu środowiska, a nie rolnictwa. Co na to wiceminister klimatu Jacek Ozdoba (Solidarna Polska)? - Ja głosowałem akurat nad zupełnie inną koncepcją. To są decyzje pana prezydenta, należy uszanować możliwość zawetowania ustaw. Pan prezydent taką decyzję podjął i trzeba znaleźć inne rozwiązanie - komentował w programie "Tłit". Dopytywany o to, co sam sądzi o wecie, Ozdoba odparł: "Dla mnie najistotniejszy jest prawidłowy nadzór nad Lasami Państwowymi, żeby Lasy Państwowe dobrze funkcjonowały. A czy to będzie w takim, czy innym ministerstwie, nie ma to dla mnie priorytetowego znaczenia". - Rozumiem argumenty prezydenta - podkreślił wiceminister.