Wesele z obostrzeniami. Młoda para przesadziła. I skończyła się radość

Wesela odbywają się nadal z obostrzeniami. Od 28 maja może w nich uczestniczyć już 50 osób (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych), a uroczystość można zorganizować we wnętrzu lokalu. Policja zapowiada kontrole. - Od kiedy pojawiły się ograniczenia dotyczące wesel, takich kontroli przeprowadziliśmy niemal 25 tysięcy. Każdy obywatel zaszczepiony dwoma dawkami figuruje w rejestrach państwowych, a więc na miejscu można to zweryfikować - powiedział w programie "Newsroom WP" insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. - Mieliśmy młodą parę, która zorganizowała wesele dla wielu osób, choć wcześniej policjanci ostrzegali, że to niezgodne z prawem. Szczególny i wyjątkowy dzień dla tych młodych ludzi został zepsuty tylko z winy ich i rodziców - mówił gość Agnieszki Kopacz.

Rozwiń