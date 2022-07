Wesele wstrzymane. Goście musieli uciekać w popłochu

Potężne fale przeszkodziły zabawę weselną w sobotę 16 lipca na hawajskiej wyspie Big Island. Nagranie tej chwili zarejestrowane przez gościa weselnego Kennetha Bergstroma pokazuje, że ludzie uważnie przyglądają się dużej fali zbliżającej się do brzegu. Gdy ta zbliża się do miejsca oddzielającego przyjęcie weselne od oceanu, uczestnicy próbowali uciec. Jednak wielu z nich zostało przemoczonych do suchej nitki. Publikując na Instagramie po ślubie, panna młoda, Riley Carson Murphy, powiedziała, że pomimo wysokiej fali "zmiatającej połowę naszego przyjęcia", ona i jej mąż Dillon Murphy spędzili "niezapomnianą noc" w otoczeniu ludzi, których kochają. - To, co dzień temu można by uznać za katastrofę, przekształciło się w piękny związek rodziny i przyjaciół, pomagający w jak najdoskonalszym przeorganizowaniu naszego przyjęcia - napisał Carson Murphy. - Życie nie zawsze jest przewidywalne i nie mogę się doczekać, kiedy z moim nowym mężem będę dzielić wzloty i upadki - dodała.

Rozwiń