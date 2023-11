Wersal nie wróci na Wiejską. Kalisz mówi jasno, dlaczego

- Wersal nie był w stanie wczoraj (we wtorek – red.) pojawić się na Wiejskiej, dlatego, że niecałą połowę (…) miejsc zajmuje partia, która ten Wersal wypędziła (…) bardzo daleko. (…) Posługują się argumentami, które są zupełnie wyssane z palca, a po drugie głupie. Te chociażby o wpływie Niemiec, niemieckiej partii, podporządkowaniu się Niemcom. (...). Normalny człowiek, by takich rzeczy nie powiedział, który ma widzę i potrafi się nią posługiwać - ocenił w programie "Newsroom WP" Ryszard Kalisz. Były polityk szczególnie negatywnie postrzega postać ministra Zbigniewa Ziobry. - To co robi Ziobro, to jest igranie z państwem, z obywatelami, psucie prawa. On tyle napsuł przez te osiem lat i wcześniej, w latach 2005-2007, że naprawdę powinien się schować do mysiej nory z stamtąd nie wychodzić - podsumował.

