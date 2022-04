Wepchnęła 4-latka do suszarki do ubrań. Włączyła maszynę

Do zdarzenia doszło w lutym. Chłopiec powiedział śledczym, że "panna Chapman" wsadziła go do maszyny z kilkoma ręcznikami i "kręcił się w kółko". Dziecko zeznało też, że kobieta otworzyła drzwi w pewnym momencie cyklu, a następnie zamknęła je ponownie, aby wznowić wirowanie.