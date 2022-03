3-latek przypadkowo zabił matkę na parkingu w Illinois

Dom, w którym doszło do tragedii znajduje się w Elche w Hiszpanii. Do zbrodni doszło we wtorek, 8 lutego. Nastolatek miał użyć karabinu myśliwskiego, by zastrzelić swoją mamę, a następnie 10-letniego brata. Zabił też swojego ojca, gdy ten wrócił do domu później tego samego dnia. Następnie sprawca spędził z ciałami trzy dni.