Wenezuela. Mówią o wielkim przełomie w armii. Juan Guaido: "To ostatni etap"

- Wenezuela przystępuje do końcowego etapu operacji "Wolność" - ogłosił za pośrednictwem Twittera tymczasowy prezydent Juan Guaido. Opublikował też nagranie, na którym stoi nocą w otoczeniu sił zbrojnych i twierdzi, że przeszły one na stronę opozycji.

Wezwał Wenezuelczyków, w tym wojsko, do wsparcia go, by zakończyć "uzurpację" Maduro. Zaapelował, by obywatele wychodzili na ulice i stawili czoła "zdrajcom narodu".