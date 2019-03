Wenezuela: awaria prądu paraliżuje kraj. Juan Guaido oskarża Maduro o zamordowanie 17 osób

Wenezuela pogrąża się w chaosie. Awaria prądu, która nie została naprawiona od 7 marca, dotknęła większość kraju. Nie działają stacje benzynowe oraz sklepy. Szpitale nie przyjmują nowych pacjentów, ponieważ nie mogą przeprowadzać podstawowych zabiegów.

Wenezuela – awaria prądu pogrąża kraj

Wenezuela od czwartku 7 marca zmaga się z poważną awarią prądu. Elektryczność nie jest dostarczana do większości rejonów kraju. W domach nie ma wody, nie działają sklepy, a znajdująca się w nich żywność ulega zepsuciu. Tam, gdzie sklepy wyposażone są we własne generatory prądu, klienci ustawiają się w ogromne kolejki, aby spróbować kupić podstawowe produkty. Bardzo podobnie prezentuje się sytuacja na stacjach benzynowych. Większość z nich jest nieczynna. Na nielicznych działających stacjach ustawiają się kolejki. W poniedziałek 11 marca po raz kolejny zamknięto szkoły oraz urzędy. W stolicy kraju nie jeździ metro, a w zdecydowanej części Wenezueli telefony komórkowe nie mają zasięgu.

Wenezuela – ludzie umierają w szpitalach

Wenezuela – atak USA i stan wyjątkowy

Nicolas Maduro, dotychczasowy prezydent Wenezueli, wspierany przez wojsko, utrzymuje, że awaria prądu jest efektem cyberataku ze strony USA. Takiemu stanowisku zaprzecza Juan Guaido (szef parlamentu, tymczasowy prezydent Wenezueli). Twierdzi on, że elektrownia wodna, która uległa awarii, jest przestarzała, a co za tym idzie, z całą pewnością nie jest podłączona do Internetu. Zdaniem Guaido brak prądu spowodowany jest korupcją oraz złym zarządzaniem przez byłego prezydenta. Przeodniczący parlamentu podał, że z powodu braku prądu śmierć poniosło 17 osób. Jego zdaniem osoby te zginęły przez prezydenta Maduro.