Wenecja. Liniowiec uderzył w statek turystyczny. Są ranni

Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu liniowca MSC Opera i statku turystycznego w kanale w Wenecji. Przerażeni turyści w popłochu uciekali przed dryfującym w kierunku portu wycieczkowcem. Niektórzy skakali do wody.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę ok. godz. 8:30 w weneckim Canale della Giudecca. Na nagraniu wideo widać, jak do nabrzeża zbliża się potężny liniowiec MSC Opera.