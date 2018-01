Węgrzy zaprosili obrońcę pedofilów na konferencję Grupy Wyszehradzkiej. Polska zainterweniowała

Milo Yiannopoulos, skrajnie prawicowy skandalista z USA, został zaproszony na konferencję organizowaną przez węgierską prezydencję Grupy Wyszehradzkiej. Po interwencji Polski, prawdopodobnie w Budapeszcie się nie pojawi.

Milo, do niedawna publicysta skrajnie prawicowego portalu Breitbart, jeszcze kilka miesięcy temu był jedną z największych amerykańskiej prawicy. Jako zdeklarowany gej w związku z czarnoskórym partnerem, a do tego konserwatysta, antyfeminista określający się jako katolik o żydowskich korzeniach, był widziany na prawicy jako skuteczna broń przeciw liberalnym i lewicowym krytykom. Ciągle prowokował skandale i łamał tabu, krytykując "brzydkie feministki", chwaląc się seksualnymi wyczynami, czy postulując by homoseksualiści nie ujawniali swojej tożsamości, ale tworzyli normalne heteroseksualne rodziny. Sam siebie nazywał "niebezpiecznym pedałem". Wszystko to wywindowało go do statusu jednej z ikon ruchu "alternatywnej prawicy", który wyniósł Donalda Trumpa do prezydentury. Ostro krytykował islam i muzułmańskich imigrantów i wzywał do obrony cywilizacji opartej na chrześcijaństwie. W tym kontekście chwalił też polski rząd. Szczególnie spodobało mu się przemówienie Beaty Szydło w Sejmie po zamachach w Manchesterze.