Węgry powiedziały "nie". Pomoc dla Ukrainy zablokowana

Liderem wsparcia dla Ukrainy jest Polska. Nasz kraj jak dotąd wysłał najwięcej sprzętu do Kijowa, w związku z czym dostarczył też do Brukseli najwięcej faktur z prośbą o zwrot środków. Ich otrzymanie przedłuża się jednak ze względów biurokratycznych. Do tej pory otrzymaliśmy ok. 30 mln euro zwrotu.