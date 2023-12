Węgry gotowe ustąpić UE. Postawiły warunek

Informacje na temat nowej decyzji Budapesztu przekazał PAP, powołując się na słowa, które Balazs Orban, dyrektor gabinetu politycznego premiera Węgier, wypowiedział dla agencji Bloomberg. Podkreślił on, że finansowanie Węgier przez Unię Europejską i finansowanie Ukrainy to dwie odrębne kwestie, "ale jeśli UE nalega, aby finansowanie Ukrainy pochodziło ze zmienionego budżetu UE, to te dwie kwestie stają się powiązane" – dodał.