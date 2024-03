Węgry chcą blokować wejście Ukrainy do UE? "To bardzo niesprawiedliwe"

W grudniu ubiegłego roku unijni przywódcy dali zielone światło do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. - To jest przełomowa decyzja - powiedział wtedy w rozmowie z WP Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Polski w Łotwie i Armenii. Zwrócił też uwagę na fakt, że do tej pory nie zdarzyło się, by rozpoczęte negocjacje nie doprowadziły do pozytywnego finału.