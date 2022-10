Węgiel po 1000 złotych. Kolejne obietnice Jarosława Kaczyńskiego

"Będą dopłaty, będzie cały mechanizm obniżenia ceny węgla. Celem jest 1999 zł za tonę, plus tysiąc złotych dopłaty, czyli węgiel po tysiąc złotych. Biorąc pod uwagę inflację, to będzie tak jak w zeszłym roku. To jest nasz cel i jestem przekonany, że będziemy potrafili go zrealizować" - to obietnica Jarosława Kaczyńskiego, złożona podczas niedzielnego spotkania z wyborcami w Szczecinie.