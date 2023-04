We włoskim Portofino dostaniesz mandat za "gapienie się"

Burmistrz Matteo Viacava, który podpisał rozporządzenie, tłumaczył, że "nie jest wrogie turystom i że nie służy jako środek odstraszający". Viacava zareagował też na doniesienia brytyjskich mediów oraz turystów, którzy ograniczenia zinterpretowali jako zakaz robienia selfie. "Nikt tutaj nie zakazał selfie, a nawet jeśli Anglicy tak piszą, nie ma powodu, by w to wierzyć" - cytowała go w poniedziałek agencja ANSA.