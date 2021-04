Wcześniejsze wybory? Szymon Hołownia nie ma wątpliwości

"Może dojść do wydarzeń, które doprowadzą do skrócenia kadencji. Ale żeby była jasność: nie prognozuję wcześniejszych wyborów. Jedynie nie wykluczam takiej ewentualności" - powiedział "Gazecie Polskiej Codziennie" prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego słowa komentował w programie "Tłit" lider Polski 2050 Szymon Hołownia. - Niezależnie od tego, co Jarosław Kaczyński będzie mówił, wcześniejsze wybory są bardzo prawdopodobne, dużo bardziej prawdopodobne niż były 3 czy 4 miesiące temu - przekonywał Hołownia. - Ja dziś obstawiam stanowczo, że ten Sejm nie dojedzie do końca kadencji. Jeżeli zaczną się dziać ruchy, które mogą spowodować, że następne wybory nie będą pod pełną kontrolą Kaczyńskiego, to Kaczyński odpali ten guzik wcześniej i zrobi tak, żeby wybory na swoich warunkach przejść - wskazał Hołownia.

Rozwiń