Wciskają seniorom drogie garnki. Koniec eldorado nieuczciwych handlarzy. Jest projekt ustawy

Co roku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływa około 600 skarg od osób, które dały się naciągnąć na pokazie lub prezentacji i podpisały umowę, z której nie mogły się wycofać. Zdaniem urzędu tylko co piąty taki przypadek jest zgłaszany i poszkodowanych jest znacznie więcej.