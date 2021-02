Wbiła szpilę w Adama Bielana. Przemysław Czarnek też nie będzie radosny

Gościem programu WP "Newsroom" była Joanna Kluzik-Rostkowska z PO. Była minister edukacji mówiła m.in. o sytuacji wewnątrz Porozumienia. - Mam przeświadczenie, że Adam Bielan gra na Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ to nie jest pierwsza taka sytuacja. Trochę się dziwię, dlatego że Adam Bielan już od dawna mógł pełnić samodzielną rolę polityczną, a wybrał drogę bycia ciągłym przybocznym Jarosława Kaczyńskiego - mówiła Kluzik-Rostkowska. Jej zdaniem Bielan chciał rozbić Porozumienie po to, żeby donieść Kaczyńskiemu kolejne "szable". Kluzik-Rostkowska skomentowała także działania Przemysława Czarnka: "wyobraził sobie, że będzie wychowywał młodzież na swoją modłę. To będzie straszna dewastacja. Każdy dzień ministra Czarnka na tym stanowisku to jest nie tylko dzień stracony, to będzie o jeden dzień więcej, kiedy będzie to trzeba naprawiać" - podsumowała.