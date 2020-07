Ważny projekt ojca Tadeusza Rydzyka na ukończeniu. Po wakacjach ruszy ciepłownia geotermalna

- W Geotermii Toruń pierwszy otwór wykonano w 2008 roku. Ciepłownia stoi, więc mamy nadzieję, że rozruch będzie we wrześniu - powiedział dr inż. Piotr Długosz, główny projektant tej instalacji i prezes firmy Pro-Invest Solution. - Jest to wielkie bogactwo. Świętej pamięci prof. Jan Szyszko zawsze promował geotermię, jako nasze polskie źródło energii. (…) W Toruniu robimy na razie instalacje na dwóch otworach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wywiercić kolejne i multiplikować tę ciepłownię - dodał.

Wcześniej we własnych audycjach uruchomienie ciepłowni geotermalnej zapowiadał ojciec Tadeusz Rydzyk. Ciepłownia to inwestycja należąca do Fundacji Lux Veritatis, której założycielem jest redemptorysta.