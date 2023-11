Ważny program Tuska. "Cała Lewica przeciwko"

Czy obecna opozycja poprze przedłużenie wakacji kredytowych? - Nie mam jasnej deklaracji w jakiej formie i czy wakacje kredytowe powinny być utrzymane. Nawet gdy stopy procentowe maleją, to nie maleją obciążenia kredytobiorców. Trzeba dyskutować, bo mowa o grupie ludzi, która była zmuszona do wzięcia kredytu, by mieć dach nad głową, a państwo polskie nie dało im wyboru - mówiła w programie "Tłit" Magdalena Biejat. Co z kredytami mieszkaniowymi 0 proc., które proponuje KO? - Cała Lewica jest przeciwko temu programowi, bo widzimy co się wydarzyło. Kredyt 2 proc. wprowadzony przez rząd prowadzi do wzrostu cen mieszkań. PO powtarza ten sam mechanizm, który wprowadzano w poprzednich kadencjach, który zawsze dawał ten sam efekt. Nie powinniśmy skupiać się na protezach, tylko rozwiązaniu problemu. To budowa mieszkań na wynajem. Taki program powinien się znaleźć. Ludzie oczekują, że będziemy w to inwestować. Gwarancje takiego programu powinny się znaleźć w umowie koalicyjnej. Są miasta, które pokazują, że można. To np. Włocławek. Tam wiceprezydentem do niedawna był działacz Lewicy, który został wybrany na senatora. W Świdnicy i Słupsku takie mieszkania powstają. W Szczecinie mamy TBS-y, które nie odstają od standardów zachodnich. Nie można różnicować ludzi na tych, którzy żyją w samorządach, w których szuka się rozwiązać i w których nie - dodała senatorka Lewicy.