Ważny polityk PiS o debacie z Tuskiem. Co by poradził Kaczyńskiemu?

Czy gdy Stanisław Karczewski znowu był szefem sztabu wyborczego PiS, to namawiałby Jarosława Kaczyńskiego do debaty z Donaldem Tuskiem? PiS odrzuciło zaproszenie wysłane przez redaktorów naczelnych Wirtualnej Polski i Onetu. - Nie. Absolutnie nie - powiedział w programie "Tłit" senator Stanisław Karczewski. - Słyszeliśmy wypowiedź Manfereda Webera. Fatalna. To strzał w kolano Platformy Obywatelskiej i strzał w demokracje. Dlaczego Weber to powiedział? Wie pan jaki jest program Platformy Obywatelskiej? Realizujemy nasz program od 2015 r. Nowe elementy naszego programu zostaną zaprezentowane na początku września. Pewne rzeczy nam się nie udały, bijemy się w pierś, chcemy to zmienić. Chociażby program dot. mieszkań. My mówimy "kredyt 2 proc.", Donald Tusk mówi "0 proc.". Jak można z takim człowiekiem rozmawiać? Absolutnie nie wyobrażam sobie takiej debaty. Jest politykiem niewiarygodnym, nieuczciwym i nie chciałbym mieć z nim nic wspólnego - dodał.

