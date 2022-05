Ważny krok ku wzmocnieniu NATO. Putin ma "sukces" tej wojny?

Zdaniem Pekki Haavisto, szefa fińskiego MSZ wniosek Finlandii o przyjęcie do NATO mógłby zostać formalnie zatwierdzony przez członków Sojuszu w ciągu około czterech miesięcy. "Moglibyśmy stać się członkiem NATO w październiku" - ocenił Haavisto w rozmowie z dziennikiem "Iltasanomat". Fińskie władze zabiegają, aby formalnie wniosek o członkostwo został złożony wspólnie ze Szwecją, co byłoby najlepszym rozwiązaniem ze względu na czynniki geopolityczne. Lokalne media poinformowały o tym, że ma to nastąpić w maju.