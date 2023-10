Ważne przed Wszystkich Świętych. Plamy z wosku wyczyścisz sam

Chlorek metylenu rozpuści wosk

Jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z woskiem jest chlorek metylenu. To substancja stosowana do produkcji preparatów przeznaczonych do usuwania starych powłok malarskich i lakierniczych. Można go kupić w sklepie chemicznym. Najpierw należy usunąć wosk, rozpuszczając go gorącą wodą lub delikatnie zeskrobując. Następnie na plamę nalewamy niewielką ilość chlorku metylu. Koniecznie używamy przy tym rękawiczek ochronnych. Na końcu przecieramy wszystko ścierką i polewamy sokiem z cytryny.