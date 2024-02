Ważne decyzje dla polskiej armii. MON podpisał umowę z Amerykanami

W sierpniu 2023 roku ówczesny szef resortu obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, podpisał dwie umowy offsetowe z Lockheed Martin Global Inc. oraz Raytheon Company. Umowy obejmują łącznie 13 zobowiązań o sumarycznej wartości ok. 1 mld zł (odpowiednio 8 z pierwszą i 5 z drugą). Mają zostać zrealizowane do 2018 roku.