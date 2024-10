Ważne cechy geopolityki UE. Eksperci wskazali miejsce Polski

- My nie możemy patrzeć na to, co sprawdziło się 20 lat temu, tylko musimy iść do przodu. To jest związane z efektem konwergencji. Jeżeli nie postawimy na rozwój i nowe technologie, to świat nas wyprzedzi - mówił o wymaganiach jednolitego runku UE w kontekście Polski dr Dariusz Kowalski z Uniwersytetu SWPS. Geopolityka Unii Europejskiej opiera się na współpracy gospodarczej i politycznej między jej państwami członkowskimi, która jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności na światowej scenie. W studiu WP gośćmi Patrycjusza Wyżgi byli eksperci od spraw związanych z UE. Zapytaliśmy ich, jak jednolity rynek UE wpłynął na Polskę, a także jak swój potencjał wykorzystuje reszta krajów UE w obliczu wyzwań ze strony Chin i USA. - Muszę przyznać, że UE najbardziej dba o to, żeby konkurencyjność była "fair". Gdybyśmy zostawili wszystko rynkowi, gdyby wówczas dochodziło do sporów i dyskusji, to potrzebny jest arbiter. Kto nim może być? Musi być nim państwo - ocenił realia jednolitego rynku ekspert z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Zdaniem naszych rozmówców, aby skutecznie rywalizować na globalnym rynku, państwa członkowskie muszą utrzymać współpracę i unikać napięć wewnętrznych, co pozwala na zwiększenie innowacyjności i wydajności w zjednoczonej Europie. Obejrzyj całą rozmowę, by dowiedzieć się więcej. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.