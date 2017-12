Ważna decyzja USA ws. Turków. Wystarczyły zapewnienia

Departament Stanu USA zdecydował o całkowitym wznowieniu wydawania wiz w Turcji. Administrację Trumpa przekonały zapewnienia strony tureckiej, że w kraju tym nie będą już zatrzymywani członkowie personelu placówek dyplomatycznych USA za pełnienie obowiązków służbowych.

Mimo to Departament Stanu podtrzymuje "poważne obawy" co do zarzutów wobec zatrzymanych lokalnych członków personelu placówek USA oraz co do spraw wytoczonych obywatelom USA. Wielu zostało zatrzymanych na mocy stanu wyjątkowego obowiązującego w Turcji (odkąd w 2016 roku udaremniono zamach stanu).