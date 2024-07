Co z subwencją dla PiS? Ryszard Kalisz zabrał głos

Kalisz przypomniał, że zgodnie z Kodeksem wyborczym, korzyści majątkowe przyjęte przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów kodeksu, podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. - Uchwała PKW jest tytułem wykonawczym przepadku, w związku z tym, jeśli ta korzyść ma ulec przepadkowi, to ona co do złotówki musi być określona - powiedział Kalisz.