Wąż w rurze odpływowej w samym centrum miasta. Właściciel natychmiast wezwał służby

Do nietypowego zdarzenia doszło w zachodniej Anglii w niewielkim mieście Pershore. Właściciel jednego z budynków zauważył, że woda nie spływa rynną z dachu. Okazało się, że wewnątrz rury przebywał prawie trzymetrowy wąż. Wszystko działo się w samym centrum miasta, a gdy mężczyzna był pewny, że ma do czynienia z gadem o pomarańczowym zabarwieniu, szybko wezwał odpowiednie służby. Tym sposobem na miejsce przyjechali pracownicy Hinton Pest Control z okolicznej miejscowości Worcester. Co ciekawe, już przed Świętami Bożego Narodzenia lokalne służby otrzymywały zgłoszenia, że po ulicy High Street w Pershore pełza wąż. Tym razem udało się złapać nietypowego gościa, sprytnie chowając go do poduszki. Badania wykazały, że nie miał on wczepionego czipa, na szczęście był cały i zdrowy. Obecnie trwa ustalanie jego właściciela. - Nie wiedzieli, co robić, więc zadzwonili do nas. Wyciągnęliśmy węża z rury i włożyliśmy go bezpiecznie do poduszki - przekazał agencji Reutera rzecznik Hinton Pest Control.