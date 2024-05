Watykan zdecydował. Właśnie wszedł w życie nowy dokument

Zgodnie z dokumentem, biskup ma obowiązek zbadać przypadki i przedstawić dykasterii swoją ocenę do zatwierdzenia. Jednakże powinien on powstrzymać się od publicznych deklaracji dotyczących autentyczności lub nadprzyrodzoności zjawisk i starać się, aby nie dochodziło do zamieszania i "do podsycania klimatu sensacyjności".