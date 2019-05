Watykan. Papież Franciszek ustanawia nowe normy dot. zgłaszania pedofilii

Obowiązek zgłaszania przez kleryków i zakonników przypadków pedofilii oraz uruchomienie łatwo dostępnego systemu przyjmowania sygnałów o nadużyciach w każdej diecezji. Takie normy ustanowiła w czwartek Stolica Apostolska.

Papież Franciszek przyznaje, że zrobiono wiele, aby zapobiec nadużyciom we wspólnocie, jednak należy "nadal uczyć się z gorzkich lekcji przeszłości, aby patrzeć z nadzieją w przyszłość".

Szczyt w Watykanie

Pod koniec lutego do Stolicy Piotrowej zjechali przedstawiciele światowych Episkopatów. Przez 4 dni hierarchowie dyskutowali o problemie pedofilii we wspólnocie, a także sytuacji małoletnich w Kościele. W szczycie wzięło udział blisko 190 osób i było to pierwsze takie spotkanie w historii Kościoła.