Wataha wilków. Wyjątkowe nagranie z Drawieńskiego Parku Narodowego

Fotopułapka zarejestrowała watahę jedenastu wilków na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Nagranie od razu obiegło internet. – Pierwszy raz udało nam się nagrać coś takiego. Zwierzęta znajdują się na terenie parku i sąsiednich nadleśnictw – powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską dr inż. Małgorzata Górna, zastępca dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego. - Monitoring prowadzimy od ponad roku. Wszystko wskazuje też na to, że jest to jedna wilcza rodzina – dodała. Wataha to grupa osobników, które wspólnie polują, wędrują i odpoczywają. Jej wielkość to zazwyczaj od 4 do 6 osobników. W stadzie dowodzi najsilniejsza para dorosłych wilków zwana parą alfa. Jednak w razie potrzeby potrafią w ciągu doby pokonać kilkadziesiąt kilometrów, ale najczęściej przebywają na swoim terytorium.