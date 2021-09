Waszyngton czy Pekin? Prezydencko-rządowa gra o polskie 5G

Podejście do dostawców technologii teleinformatycznych nie jest problemem wyłącznie polskim. - Europa ma problem z polityką wobec Chin. Różnice podejść do sprawy 5G między KPRM a KPRP mogą mieć źródło w różnicach w samej polityce europejskiej. Wiele mówi się o tym, że Europa powinna zajmować wspólne stanowisko wobec Chin, ale kłopot polega na tym, że póki co format EU27+1, czyli wszystkich państw członkowskich oraz Pekinu, nie został uruchomiony. Większość państw nadal działa i rozmawia osobno, zwłaszcza Paryż i Berlin. Z tego punktu widzenia trudno się dziwić, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej nie chcą się wycofać z instrumentów dialogu z Chinami, bo nie mają niczego w zamian. Podobny mechanizm może działać w Polsce - mówi Wirtualnej Polsce Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.