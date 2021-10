Waszczykowski szczerze o chorobie: "Grozi mi dalszy bezwład kończyn"

Niepokojące informacje na temat stanu zdrowia byłego Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego pojawiły się we wrześniu. Problemy pojawiły się po wszczepieniu w nodze endoprotezy. Wiąże się to z niedowładem nóg a co za tym idzie z problemem z chodzeniem oraz z mówieniem.