Waszczykowski nazwał dyplomatę z USA "oszołomem". Siemoniak: Nawet nie wiem, jak to skomentować

Chargé d'affaires Bix Aliu, który kieruje ambasadą USA w Polsce, został nazwany przez europosła PiS Witolda Waszczykowskiego "oszołomem". - Nawet nie wiem, jak to skomentować. W sytuacji, gdy Witold Waszczykowski jeszcze nie dawno był ministrem spraw zagranicznych, pewnie trzeba byłoby użyć bardzo ostrych słów. To go dyskwalifikuje z jakiekolwiek polityki czy dyplomacji - oświadczył w programie "Newsroom WP" Tomasz Siemoniak, były wicepremier i minister obrony narodowej. - Bix Aliu to świetny zastępca ambasadora USA. Sprawował swoją funkcję po wyjeździe Georgette Mosbacher w ważnym, trudnym czasie. Bardzo mi przykro, przepraszam go za to w imieniu Polaków, że musi się z czymś takim mierzyć. To jest coś niesłychanego, to się nigdzie na świecie nie zdarza. Tego rodzaju prymitywnych zachowań nie ma. Witold Waszczykowski ma prawo krytykować czy źle oceniać, ale dobór słów kompletnie go dyskwalifikuje - ocenił Siemoniak.