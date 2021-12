Waszczykowski: Moja choroba to wyrok, ale na litość nie czekam

To raczej oznaka błędów administracji amerykańskiej, która nie umie dobrze rozeznać sytuacji w regionie. Prezydent Joe Biden przedstawiany był jako człowiek doświadczony w polityce międzynarodowej, a tymczasem okazuje się, że samo doświadczenie nie wystarczy. Wiosną 2021 roku, jeszcze zanim spotkał się z Putinem, już proponował rozmowy rozbrojeniowe, koncesje i ukłony w stronę Moskwy. Czym to się kończy - widzimy. Ustępstwa wobec Putina, zamiast go cywilizować, zachęcają do jeszcze agresywniejszych działań. Jak Biden w ogóle mógł sugerować, że NATO "adaptuje się" do sytuacji na Ukrainie? Dobrze, że administracja USA szybko zorientowała się w swoich potknięciach i zaczęła dzwonić do państw Bukaresztańskiej Dziewiątki, w tym Polski.