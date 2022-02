Waszczykowski: Już w 2016 wskazałem Wielką Brytanię jako najważniejszego sojusznika

Witold Waszczykowski w programie "Newsroom WP" odniósł się do słów Borisa Johnsona, który odwiedził w czwartek Warszawę gdzie spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. Tematem spotkania był kryzys na granicy rosyjsko-ukraińskiej. - Już podczas swojego exposé w 2016 roku jako minister spraw zagranicznych wskazałem Wielką Brytanię jako najważniejszego sojusznika w kwestiach bezpieczeństwa - powiedział były szef polskiej dyplomacji. - Inni nasi partnerzy powinni brać przykład z Brytyjczyków. To postawa solidarnościowa - dodał polityk. - Wielka Brytania to ważne państwo, to mocarstwo atomowe. Są liczne aspekty, które powodują, że powinniśmy blisko współpracować - stwierdził Waszczykowski.