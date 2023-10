Ruszył największy w Polsce festiwal sztuki cyrkowej – Warszawa 2023

– Nasze tegoroczne hasło doskonale oddaje to, w jaki sposób cyrk oddziałuje na widzów – pozwala zapomnieć o problemach, oderwać się od codzienności, wyzwala produkcję endorfin, które wprowadzają ludzi w doskonałe samopoczucie. Festiwal to konkurs dla artystów, ale robimy go przede wszystkim po to, aby bawić i wzruszać naszą publiczność, łączyć pokolenia i udowadniać, że sztuka cyrkowa może być rozrywką na wysokim poziomie – mówi Kamil Zalewski, reżyser i jeden z artystów 23 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Cyrkowej.