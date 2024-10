Muzeum Sztuki Nowoczesnej w nowej odsłonie

Inauguracja nowego gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie to jedno z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych wydarzeń kulturalnych tego roku. We wnętrzu niezwykłego budynku o powierzchni niemal 20 000 mkw. w ścisłym centrum stolicy odwiedzający zyskają dostęp do wielowymiarowego doświadczania sztuki.