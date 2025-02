Korzystam z funduszy europejskich. Co i gdzie na Mazowszu?

Warszawa stała się miastem przyjaznym dla osób wybierających rower na co dzień. Ta transformacja to krok w stronę zrównoważonego rozwoju (zmniejszenie emisji spalin, redukcja hałasu) i lepszej jakości życia mieszkańców.

Koleje Mazowieckie, kluczowy przewoźnik w regionie, przeszły imponującą transformację dzięki wsparciu z funduszy europejskich. Inwestycje w nowoczesny tabor i modernizację istniejących pojazdów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych przyczyniły się do podniesienia komfortu podróży, bezpieczeństwa pasażerów oraz ochrony środowiska.

Mazowsze to także region o bogatym dziedzictwie kulturowym, które dzięki funduszom europejskim stale rozkwita. Kolejne miejsca na mapie kulturowej zyskują na wartości poprzez m.in. odnowę zabytkowego Kantoru w Żyrardowie, gdzie utworzono nowoczesny Multimedialny Ośrodek Tradycji i Edukacji Kulturowej. Interaktywne ekspozycje, wielkoformatowe projekcje, gry i zabawy pomagają zgłębić historię osady fabrycznej.

Każda z tych inwestycji to dowód na to, jak skutecznie wykorzystano w naszym województwie fundusze europejskie, aby poprawić jakość życia mieszkańców regionu. Zmodernizowana infrastruktura, nowoczesny transport i odnowione obiekty kultury to tylko część działań, które pobudzają regionalny postęp.