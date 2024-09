Kiedy zacznie się warszawska prohibicja? Inicjatorzy zakazu podali termin, są pewni swego

- Czekamy, aż prezydent Rafał Trzaskowski przedstawi własny projekt uchwały na temat ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Trudno powiedzieć, czy stanie się to jeszcze we wrześniu. Po przedstawieniu projektu uchwały dzielnice mają 30 dni na jego zaopiniowanie, a następnie uchwała będzie głosowana na sesji Rady Warszawy, co - mam nadzieję - nastąpi w październiku - mówi WP Antonina Wróblewska, radna dzielnicy Praga, członkini stowarzyszenia "Miasto jest nasze" i jedna z inicjatorek walki o ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu.