Chciała dożyć końca rządów PiS. 102-latka zmarła

"Jest bardzo dużo dowcipów o teściowych, ale żaden do mojej Teściowej nie pasuje. Bo moja Teściowa była prawdziwą Ślązaczką. ‘R’ - wymawiała chrapliwie, z niemiecka, ale Niemców nie lubiła. Mówiła, że nie wiemy, do czego są zdolni. W czasie wojny mieszkała w Katowicach i była obywatelką Reichu. Nigdy nie dowiedziałem się, jakiej kategorii. Gestapo wsadziło ją do więzienia we Wrocławiu, gdzie przesiedziała blisko rok" - pisał w felietonie w serwisie tvn24.pl Wierzyński.