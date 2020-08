Warszawa. Tęczowe flagi na pomnikach. Są zarzuty dla aktywistek

- To wygląda tak, jakby policja i prokuratura chciała podgrzewać ten temat. To jest skandal - mówił o sytuacji prezydent miasta Rafał Trzaskowski.

Tęczowe flagi na pomnikach. Manifest

Działaczki na posągach naklejały dodatkowo kartkę ze słowami manifestu: "To szturm! To atak! To tęcza! Pamięci poległych w walce z codzienną nienawiścią. Tych, którzy mieli siłę, by skoczyć w ciemność. Dodająca wiary w lepszą przyszłość osobom, którym państwo zabrało wolność i bezpieczeństwo. Wzywająca do otwartej wojny przeciw dyskryminacji. Nakazująca nie prosić. Nigdy więcej błagać o szacunek i litość. To miasto jest nas wszystkich. Jeb... się ignoranci".