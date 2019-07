Warszawa. Tajemnicza śmierć dwojga niemowląt w jednej rodzinie. "Mamy dowody przeciw ojcu"

Prokuratura w Warszawie od kilkunastu miesięcy bada okoliczności śmierci dwojga dzieci w rodzinie P. Dzieci Marii i Piotra miały umrzeć z powodów naturalnych, jednak ustalenia śledczych podważyły zapisy w aktach zgonu. O sprawie informuje tvp.info.

Portal przekazuje ustalenia śledztwa, do których dotarł. Według informacji tvp.info, prokuratura i policja nie informowały mediów o toczącym się postępowaniu. Imiona dzieci oraz ich matki zostały zmienione.

Trzymiesięczna Łucja zmarła w kwietniu 2016 roku. Przyczyną jej śmierci miała być niewydolność oddechowo-krążeniowa. Niemowlę leżało w łóżeczku bez oznak życia. Rodzice reanimowali ją do czasu przyjazdu lekarzy. Niestety, bezskutecznie.

Rok później, we wrześniu 2017 r., w tej samej rodzinie zmarł pięciomiesięczny Miłosz. Chłopiec miał wypaść ojcu w rąk. Piotr P. powiedział żonie i teściowej (które były w innym pomieszczeniu mieszkania), że "potknął się o dywan i syn wymsknął mu się z rąk". Dziecko trafiło do szpitala, zmarło podczas badań. Stwierdzono, że przyczyną śmierci były rozległe obrażenia głowy niemowlaka.

Po śmierci drugiego dziecka, śledztwo wspólnie zaczęła prowadzić Prokuratura Okręgowa w Warszawie i funkcjonariusze Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP – podaje tvp.info.

Jedno z pierwszych ustaleń postępowania, to wykluczenie naturalnych przyczyn śmierci chłopca. Obrażenia, jakich doznał miały być zbyt rozległe. Ustalono także, że dziewczynka miała zachłysnąć się, co spowodowało jej śmierć.

Także w tym przypadku do śmierć dziecka nastąpiła w obecności ojca. Matki nie było w domu, a kiedy wróciła dziewczynka leżała w łóżeczku bez oznak życia.

Portal informuje, że ojciec dzieci Piotr P. został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej 26 czerwca. Mężczyzna usłyszał 5 zarzutów.

Podejrzany upozorował zachłyśnięcie się dziecka, wprowadzając do jego górnych dróg oddechowych nadtrawioną treść pokarmową. Drugi zarzut dotyczy zabójstwa w dniu 8 września 2017 r. syna w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, poprzez uderzenie głową o podłogę, co spowodowało masywne obrażenia skutkujące pomimo podjętej akcji reanimacyjnej śmiercią dziecka – powiedział rzecznik prokuratury.

Kolejne zarzuty mają dotyczyć nakłaniania żony do przerwania ciąży, posiadania marihuany oraz wyłudzenia pieniędzy od firmy ubezpieczeniowej. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.