Warszawa. Śnięte ryby w Wiśle. "Wczoraj jeszcze pływały"

Warszawa. Oczy wszystkich skierowane są na Wisłę. Najwięcej widać z pokładu statków, które kursują po rzece. Załoga Kurki Wodnej zauważyła w pobliżu Młocin śnięte ryby, które unosiły się na tafli wody.

Kurka Wodna to katamaran, który zabiera chętnych na wycieczki po Wiśle. Statek wypływa w rejsy z przystanku Młociny na wysokości Lasku Młocińskiego.

- Zdjęcia zostały zrobione w sobotę o godzinie 6 na przystani Młociny. Wczoraj ryby jeszcze pływały - informuje Wirtualną Polskę załoga Kurki Wodnej. To jednak nie wszystko. Katamaran na czas naprawy rurociągu oczyszczalni "Czajka" został przeniesiony do Portu Czerniakowskiego.

Warszawa. Awaria oczyszczalni "Czajka"

Władze Warszawy przy współpracy z rządem przystąpili w sobotę do budowy mostu pontonowego, dzięki któremu ścieki mają być transportowane do oczyszczalni "Czajka", gdzie wcześniej doszło do awarii dwóch kolektorów.