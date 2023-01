Warszawa. Rzucił koktajlem Mołotowa w centrum miasta. Ogromny ogień

Mężczyzna usłyszał już zarzut zniszczenia mienia w związku z czynem chuligańskim. 26-latek przyznał się do winy. Straty w związku z podpaleniem wyceniono na 1,5 tysiąca złotych. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Za to przestępstwo zatrzymanemu grozi teraz do 5 lat pozbawienia wolności.