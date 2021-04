Warszawa. Protest przed Sądem Najwyższym. Babcia Kasia zatrzymana

Babcia Kasia była jedną z zatrzymanych osób. Została otoczona przez funkcjonariuszy i wyniesiona do radiowozu.

Kobieta trafiła na komendę przy ul. Wilczej, a ostatecznie stanęła przed sądem. Augustynek została doprowadzona do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Ma odpowiadać za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

W środę wieczorem ogłoszono przerwę w rozprawie do 27 kwietnia 2021 do godziny 10:30. Dodatkowo sędzia nakazała "niezwłocznie zwolnić" Babcię Kasię. Zrezygnowano także ze środków zapobiegawczych wobec oskarżonej.

Sąd Najwyższy. Sprawa sędziego Tulei

Protest to reakcja na posiedzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która w środę miała rozpoznać wniosek śledczych o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tuleyi do prokuratury. Służby chcą go przesłuchać i postawić mu zarzuty ujawnienia informacji z postępowania.