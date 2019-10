Warszawa. Kierowcy notorycznie przekraczają prędkość na ul. Sokratesa. Pędzą nawet do 117 km/h

Ponad 60 proc. kierowców przekracza dozwoloną prędkość na ul. Sokratesa w Warszawie, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia 33-letniego mężczyzny. Zgodnie z pomiarami auta pędzą tą ulicą nawet do 117 km/h. To dane, do których dotarła Wirtualna Polska.

Warszawa. Wypadek na Bielanach. Kierowcy pędzą ulicą Sokratesa (PAP)

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę, po godz. 13, na przejściu dla pieszych przy ul. Sokratesa na Bielanach. 31-letni kierowca bmw potrącił 33-letniego mężczyznę, który z rodziną przechodził przez pasy. Mężczyzna w ostatniej chwili zdążył odepchnąć na chodnik żonę i odsunąć wózek z dzieckiem. 33-latek nie przeżył.

O tym, że ulica ta jest niebezpieczna, a rozpędzone auta nie zatrzymują się przed przejściem, zarówno mieszkańcy, jak i radni alarmowali od lat. W rozmowie z Wirtualną Polską mówili, że zgłaszali problem do Zarządu Dróg Miejskich już w 2015 roku.

- Tu jest naprawdę bardzo niebezpiecznie. Mam dwójkę dzieci i codziennie przechodzę tamtędy do przedszkola. Kilka razy tygodniowo zdarza się, że jakiś samochód z piskiem opon hamuje tuż przed przejściem - opowiadała nam pani Monika. I dodała: - To jest naprawdę kwestia czasu, kiedy będzie następny wypadek.

Zagrożenia na ul. Sokratesa Dotarliśmy do dokumentu, w którym przedstawione zostały pomiary prędkości na ul. Sokratesa. To odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich na stanowisko Rady Dzielnicy Bielany ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów na ulicach Conrada, Sokratesa i Przy Agorze.

ZDM w dokumencie podkreśla, że "potwierdza potrzebę poprawy ruchu drogowego" na tych ulicach, "a zwłaszcza na ul. Sokratesa". "Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego występujące na niej są największe" – podkreślił ZDM.

W dalszej części padają informacje, które od kilku dni przekazywane są mediom – w tym m.in. to, że ZDM występował dwukrotnie o pieniądze na przebudowę ul. Sokratesa – w 2017 i 2018 roku. Bezskutecznie. ZDM zwrócił się nawet z prośbą do burmistrza Bielan o pomoc w pozyskaniu środków na przebudowę ulicy. Wspomniano też o projekcie planowanym do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

W załączeniu ZDM przekazał radzie dzielnicy dane o ruchu na poszczególnych ulicach, w tym tej, na której doszło w niedzielę do tragicznego wypadku. I na niej się skupimy.

Ponad 60 proc. kierowców przekracza tu prędkość To badanie prędkości i natężenia ruchu zostało wykonane w 17 i 18 kwietnia 2018 roku. Warunki pogodowe były różne – we wtorek, 17.04, pochmurnie i z opadami, w środę, 18.04., słonecznie i bez opadów. Prędkość mierzono w dwóch kierunkach – Wólczyńskiej i Kasprowicza.

Przypomnijmy, że dopuszczalna prędkość w tym miejscu to 50 km/h. Zgodnie z danymi kierowcy notorycznie ją przekraczają. O 10 km/h - 30 proc. kierujących, od 11 do 20 km/h - 20 proc. kierujących, a około 10 proc. jechało tu nawet o 50 km/h za szybko. Maksymalna prędkość wykazana pomiarami to aż 117 km/h w kierunku Wólczyńskiej i 111 km/h w kierunku Kasprowicza.

Łącznie przez dwa dni aż 5241 pojazdów jadących ul. Sokratesa w kierunku Wólczyńskiej przekroczyło dopuszczalną prędkość. To 62 proc. przejeżdżających tamtędy aut. I większość, bo aż 5119, złamała przepisy w ciągu dnia. W kierunku Kasprowicza było jeszcze gorzej – 5876 aut, a więc 65,7 proc. przejeżdżających, jechało za szybko.

Zmierzono również natężenie ruchu na przejściach dla pieszych. Przez ul. Sokratesa dziennie przechodzi ponad 500 osób.

Sąd odrzucił we wtorek wniosek prokuratury o tymczasowy areszt dla 31-letniego kierowcy bmw. Krystian O. został objęty dozorem policyjnym. W poniedziałek usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz narażenia pieszych: kobiety i jej dziecka, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Kierowca przyznał się do winy. Mężczyzna wyjaśniał, że niewiele pamięta z wypadku, bo oślepiło go słońce.