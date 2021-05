Warmińsko-mazurskie. Czołowe zderzenie. Są ranni i ofiara śmiertelna

Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 22 we wsi Helenowo w województwie warmińsko-mazurskim. Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Jednym z nich podróżowała pięcioosobowa rodzina. - Zderzyły się dwa samochody osobowe. Sześć poszkodowanych w tym wypadku osób przewieziono do szpitala - przekazał oficer prasowy elbląskiej policji kom. Krzysztof Nowacki. Niestety, zderzenia nie przeżył kierowca drugiego pojazdu, który zmarł po przewiezieniu do szpitala.